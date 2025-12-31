Comenzó la demolición de la “Casa del Terror” en Laboulaye

En Laboulaye comenzó la demolición de la vivienda abandonada donde fue encontrado sin vida Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado en junio de 2023, un crimen que conmocionó a la ciudad y a toda la provincia de Córdoba.

La casa, ubicada a pocos metros del colegio al que asistía el joven, había quedado deshabitada y con el paso del tiempo se transformó en un símbolo del horror y del impacto social del caso, conocido en la comunidad como la “Casa del Terror”. Su derrumbe marca un punto sensible en una causa que, pese al tiempo transcurrido, aún no fue cerrada de manera definitiva.

Joaquín había desaparecido el 29 de junio de 2023 tras salir rumbo a la escuela. Luego de una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado varios días después dentro de esa vivienda abandonada, en una escena que generó fuerte conmoción. La investigación determinó que el autor del homicidio fue un compañero de escuela menor de edad, quien confesó el hecho y quedó bajo medidas de resguardo, sin posibilidad de ser sometido a un proceso penal por su edad.

Desde entonces, el expediente judicial quedó atravesado por cuestionamientos, peritajes y pedidos de revisión, entre ellos la existencia de material genético que no correspondería al joven señalado como autor, hallado en uno de los elementos utilizados en el crimen. Ese punto, junto con otras medidas pendientes, mantiene interrogantes abiertos en torno a la investigación.

La demolición del inmueble vuelve a poner el foco sobre el caso y sobre las decisiones judiciales adoptadas a lo largo del proceso, en un contexto donde no existe aún una resolución definitiva por escrito que cierre formalmente la causa.

Más allá del avance material sobre la vivienda, el derrumbe no implica el cierre del caso: las actuaciones judiciales continúan vigentes y el crimen de Joaquín Sperani sigue siendo uno de los episodios más sensibles y recordados de los últimos años en el sur de Córdoba.