Controles por pirotecnia dejaron multas y secuestros en Alta Gracia

Durante la tarde y la noche del lunes 29 de diciembre, personal de Inspección General y de la Guardia Local de Prevención y Convivencia llevó adelante controles conjuntos en distintos barrios de Alta Gracia, en el marco de la prohibición de venta de pirotecnia establecida por la Ordenanza N.º 9900.

Según se informó desde el municipio, los operativos incluyeron inspecciones en comercios y también controles en 30 domicilios particulares, donde se realizaron notificaciones a partir de denuncias recibidas por distintos canales, entre ellos el sistema Ojos en Alerta.

En uno de los procedimientos, en un comercio del barrio Residencial El Crucero, se labró un acta de infracción y se secuestró mercadería de pirotecnia, como parte de los controles preventivos que se vienen desarrollando en la ciudad.

Estas actuaciones se suman a más de 200 notificaciones realizadas en comercios de Alta Gracia, vinculadas a la prohibición vigente de comercializar elementos pirotécnicos.