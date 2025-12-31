Destrozos en un Carrefour del centro terminaron con un hombre detenido

Un hombre de 36 años, que se encontraba en situación de calle, fue detenido luego de provocar destrozos dentro de un supermercado Carrefour Express, ubicado en el centro viejo de Carlos Paz.

Según se informó, la situación se inició cuando el hombre rompía bolsas de basura en el exterior del local. Al ser advertido por empleados para que desistiera de esa conducta, ingresó al comercio y comenzó a dañar góndolas, generando momentos de tensión dentro del establecimiento.

Personal policial que se encontraba afectado al Operativo Verano observó lo que estaba ocurriendo y actuó de inmediato. Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar a pie, pero fue interceptado a pocas cuadras por efectivos del Escuadrón Motorizado.

Finalmente, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras se evaluaban los daños ocasionados en el comercio.