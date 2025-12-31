Detuvieron a un joven con más de 100 envoltorios de cocaína en barrio Ducasse

Un joven de 24 años fue detenido en la noche del martes durante un operativo preventivo realizado por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) en barrio Ducasse. El procedimiento tuvo lugar sobre bulevar Las Heras al 900 y culminó con el secuestro de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se movilizaba a bordo de un Chevrolet Onix cuando fue interceptado por los efectivos. Al realizar el control, los agentes hallaron más de 100 envoltorios de cocaína, con un peso total de 97 gramos, además de una suma de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que intervino para confirmar la correcta identificación de la sustancia incautada.

El joven fue aprehendido en el lugar y trasladado, junto con los elementos secuestrados, a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, que investiga su presunta vinculación con la comercialización de estupefacientes.