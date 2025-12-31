Dos detenidos por robos armados que incluyeron disparos y asaltos en Villa María

Un hombre de 40 años y una mujer de 27 fueron detenidos en las últimas horas en Villa María, acusados de robos calificados cometidos con arma de fuego en distintos puntos de la ciudad, tras una investigación desarrollada por personal de la División Investigaciones de la Unidad Departamental San Martín.

Según se informó, el hombre, conocido como “Vandam”, quedó señalado como presunto autor de al menos dos asaltos armados. Uno de los hechos ocurrió el 27 de diciembre, cuando ingresó a una verdulería ubicada en Santiago del Estero y Lamadrid, donde amenazó al comerciante con un arma, efectuó un disparo y se llevó dinero y otros elementos.

Al día siguiente, el 28 de diciembre, habría actuado junto a la mujer detenida, apodada “La Popi”, en un nuevo asalto registrado en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. En ese caso, la pareja abordó a dos jóvenes en la vía pública y, bajo amenazas con un arma de fuego, les robó sus pertenencias.

Durante una serie de allanamientos, la Policía logró secuestrar el arma utilizada en ambos hechos, elemento clave para la causa. Los dos detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar su participación en otros episodios similares.