Dramático rescate: un policía reanimó a una menor electrocutada

Una menor de 13 años fue reanimada por un efectivo policial luego de sufrir una descarga eléctrica en una vivienda de San José de la Dormida, en un hecho ocurrido ayer por la tarde, alrededor de las 16:40.

Según se informó, a través de un llamado asegurando al 911, personal policial fue alertado sobre la situación de la adolescente, quien se encontraba sin signos vitales tras recibir la descarga. Al llegar al domicilio, uno de los uniformados inició maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), logrando restablecer el ritmo cardíaco de la joven.

Tras la intervención inicial, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde quedó en observación, presentando buen estado de salud.