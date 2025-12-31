Evitaron la caída de un gato al embudo tras el aviso de un turista

Un importante operativo de rescate se llevó adelante durante la noche de este martes en el Lago San Roque, luego de que un gato cayera al sector conocido como el embudo y quedara caminando por el borde del paredón, en una situación de alto riesgo.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) fue alertado sobre la presencia de un gato que se encontraba atrapado en el embudo del lago. Al arribar al lugar, los rescatistas advirtieron que el felino caminaba por el borde algo desorientado y muy asustado.

Según se informó, el joven turista de 24 dueño del gato no lograba comprender cómo había llegado hasta ese sector y presentaba dificultades para regresar por sus propios medios, caminando peligrosamente por el borde del paredón, con riesgo inminente de caer al agua.

Ante la complejidad de la situación, se desplegó un importante de rescate, con personal entrenado en maniobras de altura y rescate en zonas de difícil acceso. Tras varios minutos de trabajo coordinado, el felino fue puesto a salvo, sin presentar lesiones.

El operativo concluyó con éxito y el gato fue devuelto a su dueño quien agradeció el accionar del personal.