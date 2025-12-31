Fuerte operativo en San Javier: hallan una camioneta y realizan allanamientos

Una serie de procedimientos policiales se desplegó este martes en distintas localidades del departamento San Javier, con resultados concretos que incluyeron el secuestro de una camioneta con pedido judicial y allanamientos en viviendas, en el marco de causas en plena investigación.

Uno de los operativos se desarrolló alrededor del mediodía en Villa Dolores, sobre calle Martín Fierro, donde personal de investigaciones halló y secuestró una camioneta Volkswagen Amarok que registraba pedido de secuestro vigente. El vehículo quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

La jornada continuó con allanamientos en otras localidades del departamento. En San José, durante la tarde, se concretó un procedimiento en un domicilio de barrio Santa Rosa, donde se secuestró una honda tipo gomera, en el marco de una causa por lesiones leves.

Más tarde, ya en Villa Dolores, se realizaron dos allanamientos vinculados a un robo en investigación. El primero tuvo lugar en una vivienda de barrio San Martín, donde se secuestraron un teléfono celular y un automóvil Chevrolet Classic, utilizado como taxi. El segundo procedimiento se efectuó en barrio Santa Rita, con el secuestro de otro teléfono celular, considerado de interés para la causa.

Según se informó, todos los elementos incautados fueron puestos a disposición judicial y forman parte de distintas investigaciones en curso, que avanzan en paralelo y no se descarta que deriven en nuevas medidas.

El despliegue simultáneo en varios puntos del departamento dejó en evidencia una jornada intensa de trabajo investigativo, con secuestros considerados claves para el avance de las causas.