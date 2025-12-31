Gran despliegue de seguridad en Huerta Grande con secuestros y allanamientos

Un importante operativo de seguridad se desplegó este martes en la localidad de Huerta Grande, en el marco de un Operativo Potenciado llevado adelante por fuerzas especiales, personal de proximidad, efectivos de la Departamental Punilla Norte y la Guardia Local.

El dispositivo se desarrolló durante la jornada con controles vehiculares en rutas de acceso y patrullajes preventivos en distintos barrios. Las acciones incluyeron la verificación de personas, automóviles y motocicletas, además de inspecciones en talleres mecánicos para constatar el origen de repuestos y unidades en reparación.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de 14 motocicletas por infracción al artículo 111 del Código de Convivencia Ciudadana, además de cuatro motocicletas por distintas faltas a ordenanzas municipales. También se concretaron dos allanamientos, ejecutados por personal de la División de Investigaciones Criminales, en el marco de causas vigentes.

El procedimiento fue fiscalizado por el director de la Departamental Punilla Norte, comisario inspector licenciado José Santos Vega, junto al subdirector, comisario inspector licenciado Fernando Ordoñez.