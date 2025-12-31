Iba marcha atrás a toda velocidad por una calle y lo frenó la Policía

Un hombre de 37 años fue demorado este martes por la mañana en Laboulaye luego de ser sorprendido conduciendo un automóvil marcha atrás y a alta velocidad, en una maniobra que puso en riesgo su vida y la de otras personas.

El hecho ocurrió sobre calle 18 Norte, donde vecinos alertaron al 911 al advertir la situación. Al llegar al lugar, personal del Comando de Acción Preventiva constató la maniobra y procedió a detener la marcha del vehículo, un Fiat, que fue secuestrado.

Según se informó, se iniciaron actuaciones por conducción peligrosa, en el marco del artículo 105 del Código de Convivencia Ciudadana. El conductor fue trasladado y quedó a disposición de la autoridad correspondiente.