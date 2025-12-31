La Falda endurece la estrategia contra escapes libres

Funcionarios de la Municipalidad de La Falda mantuvieron una reunión de trabajo con vecinos, representantes de centros vecinales y personal de la Policía de Córdoba para abordar problemáticas vinculadas a la seguridad, el tránsito y la convivencia urbana en distintos sectores de la ciudad.

El encuentro se realizó hoy en la Sala de la Democracia y contó con la participación de vecinos del barrio Santa Rosa (Dique Cabañeros), del Centro Vecinal Villa Edén y de efectivos policiales. Durante la reunión se analizaron los controles realizados el fin de semana en puntos críticos, se evaluaron estrategias para futuros operativos y se discutieron medidas concretas frente a la problemática de las motocicletas y los escapes libres.

Además, los vecinos expusieron sugerencias y demandas de distintos barrios, que fueron tomadas como base para definir acciones a corto y mediano plazo, con el objetivo de mejorar la convivencia y reducir situaciones de conflicto vinculadas al ruido y a la circulación irregular.

Desde el Municipio señalaron que existe un compromiso firme para disminuir el uso de escapes libres, reforzar los controles y avanzar en una convivencia más ordenada entre vecinos, en articulación con las fuerzas de seguridad y las organizaciones barriales.