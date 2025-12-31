Marcelo Marín asumió como nuevo jefe de la Policía de Córdoba

El comisario general Marcelo Alejandro Marín, de 50 años, asumió este lunes como nuevo jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, en reemplazo de Leonardo Gutiérrez, quien pasó a situación de retiro.

Tras la asunción, Marín señaló que su gestión dará continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años dentro de la fuerza. “Mi gestión es una continuidad de trabajo que hemos venido realizando a lo largo de estos años”, afirmó el flamante jefe policial.

No obstante, adelantó que se reforzarán las estrategias de seguridad con foco en la prevención del delito. En ese sentido, remarcó que se profundizarán las políticas preventivas en distintos sectores, tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. “Lo que sí se van a profundizar son las políticas de prevención, no solamente en la Capital, sino también en el interior”, aseguró.