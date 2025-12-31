Pelea callejera entre naranjitas en pleno centro de Córdoba

Dos naranjitas protagonizaron una pelea esta tarde en la vía pública, en la esquina de Catamarca y Salta, en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba. Ante la situación, personal policial intervino para controlar el disturbio.

Durante el procedimiento, los hombres intentaron agredir a los efectivos, por lo que fueron reducidos en el lugar. En el marco de la actuación, se secuestraron dos chalecos que utilizaban los involucrados.

El hecho ocurrió en una zona de alto tránsito peatonal y vehicular, lo que motivó la rápida intervención policial para restablecer el orden.