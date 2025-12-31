Pintaron una «estrella amarilla» en el lugar donde murió Agustina Vidosa

Familiares y amigos de la joven Agustina Vidosa, quien falleció en un trágico accidente ocurrido el pasado 5 de diciembre en la Avenida Cárcano de Villa Carlos Paz, pintaron una «estrella amarilla» para concientizar sobre la prevención y la conciencia vial. Se vivió una emotiva ceremonia en el último día del año y se elevó una plegaria para su descanso eterno.

El hecho enlutó a toda la comunidad y trascendió que Agustina falleció luego que la motocicleta Honda Brava 110 cc. donde se trasladaba (la cual era conducida por un menor de 16 años que fue imputado de homicidio culposo), impactara contra un colectivo interurbano de la empresa FonoBus en la zona de Sol y Río.

Ella perdió la vida al instante, mientras que el conductor fue trasladado hacia el Hospital Sayago.

Anoche, sus padres Marcelo y Guadalupe Vidosa, se mostraron conmovidos por la ceremonia que se hizo y donde se buscó concientizar a la comunidad sobre la necesidad de mejorar las conductas viales y evitar hechos fatales.

«Nos convocaron los amigos y amigas de Agus y se logró pintar la estrella amarilla en su honor. Fue una iniciativa de ellos y demuestra que ella era muy querida, estamos muy agradecidos»; destacó Marcelo Vidosa, en diálogo con EL DIARIO.