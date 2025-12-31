Rosario: asesinaron a tiros a un adolescente de 16 años en el sur de la ciudad

Un nuevo hecho de extrema violencia sacudió este miércoles a la ciudad de Rosario. Un adolescente de 16 años, identificado como Valentino Yandel Ramírez, murió luego de ser atacado a tiros en la zona de Esmeralda y Biedma, en el sur rosarino.

Según las primeras informaciones de la investigación, el episodio ocurrió alrededor de las 14.45, cuando la central de emergencias 911 recibió múltiples llamados alertando sobre detonaciones de arma de fuego en el lugar. Al arribar efectivos policiales, constataron que un menor de edad había resultado gravemente herido por disparos.

La víctima fue trasladada de manera particular al Hospital Roque Sáenz Peña, donde los profesionales médicos le diagnosticaron heridas de arma de fuego en el cráneo, el tórax y los miembros inferiores. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el adolescente falleció minutos después como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

La causa quedó a cargo del fiscal Franco Tassini, integrante del Equipo de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, quien dispuso la intervención del Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI). En el marco de las tareas investigativas se realizaron pericias en la escena del ataque, relevamiento fotográfico y toma de testimonios a posibles testigos.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron nueve vainas servidas, las cuales fueron enviadas a peritar con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del homicidio.

En tanto, tres personas fueron aprehendidas y permanecen a disposición de la Justicia. Por estas horas se llevan adelante distintas diligencias para determinar su grado de participación en el hecho, mientras que en las próximas horas se definirá su situación procesal.