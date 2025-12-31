Tenía orden de alejamiento y fue igual a la casa de su madre

Un hombre de 38 años fue demorado en la mañana de ayer en barrio Felipe Botta, en la ciudad de Villa María, luego de incumplir una orden judicial de restricción de acercamiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00, cuando personal de la Patrulla Preventiva fue comisionado a calle Rawson al 1700. Allí se constató que el hombre se había presentado en el domicilio de su madre, una mujer de 70 años, pese a que tenía vigente una prohibición de contacto dispuesta por la Justicia.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado y se labraron actuaciones por desobedecer una orden judicial. El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 3, a cargo del Dr. René Bosio, con intervención del secretario Dr. Pedro Diana.