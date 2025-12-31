Un motociclista perdió la vida en un choque fatal en Villa del Totoral

Un joven de 23 años perdió la vida en un choque fatal en Villa del Totoral. El siniestro ocurrió este miércoles 31 de diciembre a las 16 horas en el barrio San Cayetano y trascendió que la víctima circulaba sin casco y murió cuando era trasladada al hospital local.

El hecho se registró en la intersección de bulevar Allende y Dean Funes, donde una camioneta Fiat Toro (conducida por un hombre de 62 años) colisionó por causas que aún se investigan contra una motocicleta de color negro que era guiada por un joven de 23 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió politraumatismos de gravedad y falleció.