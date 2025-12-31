Video: Así fue el emotivo rescate de un gato en el embudo del San Roque

El personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) rescató en las últimas horas a un pequeño gato que había quedado atrapado en el embudo del Dique San Roque y no lograba salir por sus propios medios.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas y el propietario del animal, un joven de 24 años, se mostró sorprendido por la situación y alertó que el felino estaba a punto de caer dentro del vertedero.

Inmediatamente, el personal entrenado en maniobras de altura y rescate en zonas de difícil acceso, tomó intervención en el lugar.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, el felino fue puesto a salvo y trascendió que no presentaba lesiones.

(MIRÁ EL VIDEO)