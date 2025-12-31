Violencia sin freno en Santa Fe: dos muertos tras una balacera por venganza

La violencia volvió a golpear con fuerza a la ciudad de Santa Fe este miércoles, cuando una seguidilla de ataques armados dejó un saldo de dos personas muertas —entre ellas una adolescente embarazada— y al menos dos heridos de gravedad.

El primer hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en barrio Los Alasur, donde un joven de 21 años, identificado como Matías Fernández, fue asesinado a balazos. Apenas cuatro horas después, y a unas cuatro cuadras del lugar, se desató una feroz balacera que, según las autoridades, estaría directamente vinculada como represalia por el crimen cometido durante la madrugada.

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Seguridad, varios llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Minutos más tarde, ambulancias del Servicio de Emergencias 107 arribaron al lugar para asistir y trasladar a los heridos a distintos hospitales de la ciudad.

En el Hospital Iturraspe se confirmó el fallecimiento de Isaías Álvarez, de 20 años, y también la muerte de una joven de 17 años que cursaba el cuarto mes de embarazo, quien fue alcanzada por los disparos durante el ataque. La noticia generó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio.

Además, un tercer hombre permanece internado en estado crítico en el Hospital Cullen, con un disparo en el pecho, mientras que un cuarto herido fue atendido en el Hospital Iturraspe por una herida de bala en una pierna.

La Fiscalía y las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a los autores del ataque y determinar las responsabilidades en ambos hechos, en un contexto marcado por la escalada de violencia armada en distintos barrios de la capital provincial.