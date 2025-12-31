Ya rige la nueva Ley de Tránsito: ¿qué infracciones se agravan ahora?

Desde hoy ya está vigente en toda la provincia la nueva Ley de Tránsito, una reforma profunda que endurece el régimen sancionatorio, amplía las herramientas de control y modifica la forma en que se juzgan las infracciones viales en Córdoba.

Se trata de la Ley Provincial N.º 11.096, publicada en el Boletín Oficial, que introduce cambios centrales a la Ley de Tránsito N.º 8.560 con el objetivo de reducir la siniestralidad, castigar la reincidencia y modernizar el sistema de control y sanciones.

Uno de los puntos más relevantes es la incorporación del concepto de reiterancia. A partir de ahora, cometer una nueva infracción antes de que la sanción anterior quede firme será considerado un agravante, habilitando a la autoridad a aplicar medidas preventivas más duras y sanciones más elevadas.

La ley también suma nuevas formas de castigo, como el trabajo comunitario obligatorio y las instrucciones especiales, que incluyen la asistencia forzada a cursos educativos o programas vinculados a seguridad vial y convivencia ciudadana. Estas sanciones podrán aplicarse como complemento o reemplazo de multas económicas.

En materia de seguridad vial, la norma mantiene la obligación de circular con luces encendidas, pero regula formalmente el uso de luces diurnas automáticas (DRL) durante el día, siempre que haya buena visibilidad. En casos de niebla, lluvia intensa o baja visibilidad, seguirá siendo obligatoria la luz baja, incluso en vehículos con DRL.

Otro cambio clave es la actualización completa del Cuadro General de Infracciones, que ahora clasifica las faltas como leves, graves y muy graves, detallando conductas como exceso de velocidad, conducción temeraria, circular sin licencia o seguro, picadas ilegales y fuga tras un siniestro vial.

La ley también habilita el uso de medios digitales y electrónicos para detectar infracciones, registrar pruebas, notificar sanciones y tramitar actuaciones administrativas, tanto de manera presencial como remota. Además, permite que conductores domiciliados a más de 60 kilómetros del lugar de la infracción puedan realizar descargos desde su jurisdicción, utilizando plataformas oficiales.

Por último, la normativa actualiza el lenguaje legal, reemplazando términos en desuso, y establece que la ley rige desde su publicación oficial, lo que implica aplicación inmediata en todo el territorio provincial.

La reforma fue sancionada el 29 de diciembre de 2025 y promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial, consolidando uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de tránsito en Córdoba.