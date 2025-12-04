Cae una mujer por lesiones graves y otros cinco por robos y amenazas

Durante esta mañana se realizaron distintos allanamientos en Villa María y Villa Nueva que derivaron en la detención de seis personas vinculadas a delitos cometidos en las últimas semanas. Los operativos fueron coordinados por personal policial y supervisados por el magistrado interviniente.

En los procedimientos se detuvo a dos hombres y a un menor de edad, señalados como responsables de robos ocurridos días atrás en la zona. Las órdenes judiciales surgieron de investigaciones previas que habían reunido indicios suficientes para avanzar con los allanamientos.

Además, una mujer fue aprehendida imputada por lesiones graves, en el marco de una causa iniciada el 20 de octubre. Según la investigación, un hombre perdió la visión de un ojo tras haber sido agredido en aquel episodio.

En paralelo, otras dos personas quedaron privadas de la libertad por amenazas calificadas. En todos los domicilios se secuestraron elementos vinculados a las causas, los cuales quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.