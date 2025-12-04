Chocaron dos autos en la ruta 14 al sur de Punilla

Ayer, alrededor de las 10.30, se registró un accidente simple en la intersección de Ruta 14 y A. Crosetto, donde un Peugeot 207 conducido por una mujer de 40 años impactó, en circunstancias que aún deben determinarse, contra un Renault Sandero guiado por un hombre de 61 años.

El hecho no dejó personas lesionadas, aunque los dos vehículos presentaron daños materiales. Los conductores intercambiaron la documentación del seguro para avanzar con los trámites correspondientes.