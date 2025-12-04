Córdoba: Roció con combustible a su expareja y provocó destrozos antes de ser detenido

Una intervención policial en barrio Nuestro Hogar III dejó detenido esta tarde a un hombre acusado de rociar con combustible a su expareja, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente. Según informaron fuentes policiales, el agresor habría ingresado a la vivienda, provocó daños y amenazó con encender fuego mientras discutía con la mujer.

Los agentes llegaron tras un aviso de emergencia y lograron asistir a la víctima, quien se encontraba en estado de shock. El acusado fue detenido en el lugar.

Durante el procedimiento se secuestró un automóvil, una mochila y una botella con combustible que habría sido utilizada para la amenaza. El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente para avanzar con la investigación.