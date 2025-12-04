Quintas de Italia

Córdoba: Roció con combustible a su expareja y provocó destrozos antes de ser detenido

La Policía intervino luego de que un hombre, con orden de restricción vigente, irrumpiera en la casa de su expareja, la amenazara con prender fuego y provocara daños en el lugar.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 4 de diciembre de 2025 · 09:15

Una intervención policial en barrio Nuestro Hogar III dejó detenido esta tarde a un hombre acusado de rociar con combustible a su expareja, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente. Según informaron fuentes policiales, el agresor habría ingresado a la vivienda, provocó daños y amenazó con encender fuego mientras discutía con la mujer.

Los agentes llegaron tras un aviso de emergencia y lograron asistir a la víctima, quien se encontraba en estado de shock. El acusado fue detenido en el lugar.

Durante el procedimiento se secuestró un automóvil, una mochila y una botella con combustible que habría sido utilizada para la amenaza. El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente para avanzar con la investigación.

Galería de fotos

Comentarios