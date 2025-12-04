Detienen a dos jóvenes acusados de asaltar a choferes de aplicaciones

Dos jovenes de 21 años fueron detenidos este jueves durante una serie de allanamientos realizados en barrio 400 Viviendas de la ciudad de Río Cuarto, donde la Policía los identificó como presuntos autores de ilícitos cometidos contra choferes de aplicaciones de viaje. Ambos cuentan con antecedentes penales y quedaron a disposición de la Justicia.

Durante los procedimientos, efectivos secuestraron varios teléfonos celulares, anteojos, documentación, dos armas blancas y otros elementos considerados de interés para la investigación.

En el operativo también resultó detenida una mujer de 25 años, quien fue imputada por resistencia a la autoridad.