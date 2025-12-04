Guardavidas héroes: salvaron la vida de un joven en El Fantasio

En la noche del miércoles se vivieron momentos de extrema tensión en el vado de El Fantasio de Villa Carlos Paz, cuando un hombre fue tragado por las compuertas y arrastrado por la presión del agua, dos guardavidas le salvaron la vida.

Luego de la última creciente, el vado sufrió importantes daños, por lo que se le pide a la sociedad extremas medidas de cuidado, hasta que el caudal baje y se puedan analizar los daños ocasionados.

Los guardavidas comenzarán con su trabajo de forma oficial el 15 de diciembre, como cada año, en todo el territorio nacional, sin embargo, Kike Areco (46 años) y Martín Genero (20) ambos guardavidas, se convirtieron en verdaderos héroes tras salvar la vida de un vecino.

Kike trabaja como guardavidas desde hace 18 años en el balneario, y se encontraba pescando junto a Martín cuando fueron sorprendidos por los desesperados gritos de auxilio. "Estábamos pescando, eran alrededor de las 21 horas, debido al calor, había bastante gente en el río. Una señora nos empezó a gritar que llamemos a la policía y pidamos ayuda. Fue cuando vimos a una persona atrapada en la compuerta y sus amigos intentaban sostenerlo para que no lo arrastre. La fuerza del agua ya lo había metido adentro con la cabeza medio sumergida. Aseguró Kike.

"Tiramos todo, las cañas, celulares, y nos metimos al agua para sacarlo. Por la experiencia de haber trabajado muchos años, sabíamos lo que teníamos que hacer, tirar de costado para no ser succionado. Cuando logramos sacarlo, el agua le había arrastrado la ropa y tenía varios raspones. Lo controlamos, le dijimos de llamar al servicio de emergencia, pero no hacía falta, era más el susto y algunos raspones. Nos quedamos charlando un rato viendo que esté todo bien".

"A Martín lo conozco de chico y le enseñamos a trabajar en el río, yo llevo 18 años y verlo interviniendo en un rescate y trabajar con él me llenó de orgullo". Expresó emocionado.

Desde el área municipal se informó que se está trabajando en cartelería para dar aviso del peligro que implica meterse por los escombros y los daños producidos y se pide a los vecinos que tomen medidas de cuidado.