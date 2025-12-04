Huyó de Argentina y regresó cuando el tiempo lo salvó: la causa prescribió

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 10° Nominación de Córdoba sobreseyó a un hombre acusado de cohecho activo (soborno) luego de determinar que el delito había prescripto. El imputado, de nacionalidad peruana, tenía una orden de captura vigente desde febrero de 2025 y recién fue detenido a fines de noviembre, cuando volvió a ingresar al país. Para ese momento, ya habían transcurrido los seis años máximos de pena previstos para este tipo de delito y la acción penal quedó extinguida.

En la sentencia, el camarista Carlos Palacio Laje explicó que el Código Penal argentino no contempla la rebeldía ni la existencia de una orden de captura como motivos para suspender o interrumpir la prescripción. Por esa razón, el paso del tiempo siguió corriendo a favor del prófugo, aun cuando había evitado deliberadamente someterse al proceso judicial.

El juez señaló que esta situación genera un efecto “distorsivo”: la ley coloca en igualdad de condiciones a quienes se presentan ante la Justicia y a quienes huyen para evitar ser juzgados. “La prescripción, tal como está redactada, termina beneficiando a quien se sustrae del proceso y perjudica a quien cumple con su obligación de colaborar”, remarcó Palacio Laje.

El magistrado sostuvo que el sentido original de la prescripción es proteger al imputado frente a la inactividad del Estado, pero no puede transformarse en un beneficio nacido de la propia evasión del acusado. En ese marco, propuso que el Congreso incorpore una modificación legal que permita suspender o interrumpir los plazos desde el momento en que una persona es declarada rebelde o cuando se libra una orden de captura.

“La prescripción no fue concebida para premiar la desobediencia. Las garantías procesales protegen a quien se somete al proceso, no a quien se fuga”, concluyó el juez.

Con este criterio, el tribunal declaró extinguida la acción penal y dictó el sobreseimiento definitivo del imputado.