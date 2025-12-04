Millonario operativo: recuperan autos robados en tres barrios de Córdoba

Esta tarde, la Policía de Córdoba desarticuló dos centros de ocultamiento de vehículos robados en una serie de operativos realizados en distintos sectores de la Capital. Los procedimientos permitieron recuperar seis rodados de alta gama y detener a un hombre vinculado a la maniobra.

En un galpón de barrio Bella Vista, personal del CAP localizó dos Toyota SW4 y una Toyota Hilux, todas con pedido de secuestro vigente. Los efectivos ingresaron al lugar tras tareas de patrullaje y verificación de datos vehiculares.

En paralelo, allanamientos efectuados en los barrios Mafekin y San Nicolás por el Departamento Sustracción de Automotores derivaron en la detención de un hombre y el secuestro de otros vehículos con pedidos judiciales emitidos desde distintas provincias. Entre los elementos incautados figuran un Fiat Cronos, un VW Golf, otra Toyota Hilux, un motor Iveco Daily y cinco teléfonos celulares, además de otros objetos de interés investigativo.

La investigación continúa para determinar el alcance de la red y el posible destino de los vehículos.