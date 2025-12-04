Operativo Interfuerzas en San Francisco

Grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en conjunto con personal de la Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Córdoba y la Guardia Local Municipal, realizaron una serie de patrullajes en la ciudad de San Francisco.

El epicentro del dispositivo tuvo lugar en las distintas calles, sectores comerciales, espacios verdes y zonas vulnerables de los barrios La Milka, Sarmiento y San Cayetano.

En este último, en intersección de las calles Güemes y Enriqueta Malvi, los oficiales de la Fuerza realizaron la detención de un sujeto de 30 años y secuestraron una motocicleta adulterada por infracción al art. 277 del Código Penal Argentino.

Para finalizar, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de San Francisco dispuso el traslado del detenido y los secuestros a sede judicial.