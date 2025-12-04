Pilar aprobó una ordenanza que endurece las multas para motociclistas que circulen en grupo

El intendente de Pilar, Leopoldo Grumstrup, confirmó la aprobación de una ordenanza que sanciona a los grupos de motociclistas que circulen de manera temeraria por la ciudad, una práctica que el municipio denomina “conducción en hordas” y que, según autoridades locales, se ha expandido en distintas localidades del país.

La normativa define como “horda” a un conjunto de cinco o más motos que se desplazan de forma coordinada o desordenada, ocupando la calzada, impidiendo la circulación o realizando maniobras riesgosas capaces de generar intimidación o inseguridad vial. En ese marco, la Municipalidad de Pilar triplicó el valor de las multas, aunque Grumstrup aclaró que la medida “no tiene un fin recaudatorio”.

El jefe comunal explicó que este tipo de acciones “no es una simple infracción de tránsito”, sino una conducta “antisocial y organizada” que afecta la convivencia, el descanso y la seguridad pública. Además, recordó que el municipio ofrece desde hace dos años la posibilidad de reemplazar sanciones económicas por trabajo comunitario para quienes no puedan afrontarlas, una estrategia orientada a reforzar la educación vial.

Para la aplicación de la ordenanza, el municipio trabaja de manera coordinada con la Policía de Córdoba e implementa un sistema de cámaras y seguimiento diario para identificar vehículos y conductores. Grumstrup señaló que Pilar destina “más de tres millones de pesos semanales” a este esquema de control, debido a la dificultad operativa de intervenir en tiempo real ante desplazamientos numerosos.

El intendente destacó que Pilar forma parte de un conglomerado urbano que, junto con Río Segundo, supera los 50.000 habitantes y que la zona podría concentrar “más de 25.000 motocicletas”. También reconoció un bajo uso de casco y una pérdida generalizada de “valores básicos de educación vial”.

Para el mandatario, el fenómeno excede lo meramente vial y se inscribe en un proceso social más amplio. “Se han perdido valores fundamentales del respeto y la tolerancia. El derecho de uno empieza y termina donde comienza el otro”, afirmó. Según indicó, la resolución del problema requiere un trabajo de “reeducación colectiva” que trasciende la capacidad de un solo municipio.

La ordenanza ya está en vigencia y prevé sanciones económicas y la obligatoriedad de tareas comunitarias para quienes sean identificados como participantes de estas “hordas” de motociclistas.