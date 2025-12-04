Siete naranjitas quedaron detenidos tras controles en zonas críticas

Siete naranjitas fueron aprehendidos en las últimas horas durante una serie de operativos realizados en distintos barrios de la ciudad. Las intervenciones se desplegaron en Centro, Güemes, San Marcelo, Villa Belgrano, Pueyrredón y Nueva Córdoba, en el marco de acciones preventivas motivadas por múltiples reclamos de vecinos y automovilistas.

Según informaron fuentes policiales, los controles se ejecutaron en zonas de alto movimiento vehicular donde se vienen registrando quejas por presuntas conductas indebidas vinculadas a la actividad. Las siete personas, todas mayores de edad, fueron trasladadas y quedaron a disposición del magistrado interviniente.