Simularon ser de Tarjeta Naranja y le vaciaron 11 millones de la billetera virtual

Un vecino de Villa Cura Brochero sufrió una estafa millonaria luego de recibir un llamado que aparentaba ser de Tarjeta Naranja. El engaño comenzó cuando a una amiga suya le hackearon el WhatsApp y, desde esa cuenta, le pidieron ayuda para realizar una transferencia. Minutos después, una persona que se presentó como personal de la empresa financiera lo llamó para “verificar la operación”.

A partir de ese contacto, y mediante maniobras de manipulación, el estafador logró que la víctima ingresara a su billetera virtual Naranja X y moviera los fondos guardados en los “frascos”, una herramienta de ahorro semejante a un plazo fijo. Así, la totalidad del dinero —alrededor de 11 millones de pesos— fue transferida a cuentas vinculadas al delincuente.

La Fiscalía de Villa Cura Brochero, a cargo de la magistrada Analía Gallaratto, abrió una investigación junto a la Brigada de Investigaciones de la Departamental San Alberto y la Dirección de Investigación Operativa (DIO). Luego de varios días de trabajo, se concretó la detención de un hombre de 32 años con domicilio en Córdoba capital.

Durante el operativo se secuestraron elementos tecnológicos utilizados para la estafa, tarjetas de crédito, cartuchos calibre 9 mm y dinero en efectivo, todos vinculados al caso.

El detenido quedó imputado por el presunto delito de estafa y permanece a disposición de la Fiscalía interviniente.