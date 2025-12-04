Un ciclista murió al ser atropellado por el Tren Sarmiento

Un ciclista murió al ser atropellado por una formación del Tren Sarmiento en el barrio porteño de Floresta y el servicio funciona limitado entre Moreno y Castelar.

Según informaron fuentes oficiales de Trenes Argentinos a la Agencia Noticias Argentinas, el accidente ocurrió a las 16:32 cuando el hombre cruzó las vías y fue embestido por el ferrocarril en el paso a nivel Cuenca y Venancio Flores.

Un testigo dialogó con NA y sostuvo que la víctima “pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”.

Una dotación de Bomberos de la Ciudad del cuartel Flores y personal del SAME trabajan en el lugar, mientras que se confirmó que el servicio circula de manera limitada entre Moreno y Castelar.

Efectivos de la Policía Federal se encargaron de las actuaciones.