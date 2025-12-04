Una mujer dijo que el padre de su nena se "borró", lo demandó y se supo la verdad

El Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 4ª Nominación de Villa María resolvió un caso que llegó a los tribunales con una acusación fuerte: una mujer denunció que el padre biológico de su hija “se había borrado”, que se negó a reconocerla y que eso había provocado un daño moral para ambas. Por esa razón, inició una demanda para obtener una indemnización.

Sin embargo, cuando el juez Alcides Bustamante Saavedra analizó la historia completa, encontró un panorama diferente. En la audiencia final, y frente a todas las partes, el magistrado explicó oralmente que no había pruebas de que el hombre se hubiera negado a reconocer a la niña. Por el contrario, sostuvo que él actuó apenas supo que podía ser el padre.

Según la sentencia, el hombre se realizó el examen de ADN cuando la beba tenía apenas tres meses y, una vez confirmado el vínculo biológico, comenzó de inmediato los trámites para asumir la paternidad legal. Para el juez, esa conducta demostraba lo contrario de lo que la mujer había planteado.

El fallo también señaló otro punto clave: la madre había inscripto a la niña con otro hombre como padre, a pesar de que sostenía conocer la verdadera identidad del progenitor. Esto, de acuerdo con el magistrado, fue el origen del conflicto y de la confusión legal posterior.

“El padre no fue renuente. Actuó cuando debía actuar”, expresó el juez. A su vez, remarcó que el derecho a la intimidad de los adultos no puede afectar el derecho a la identidad de la niña, y que la falta de un correcto registro inicial tuvo consecuencias directas.

La sentencia se dictó de manera oral apenas terminó la audiencia, algo poco habitual en procesos civiles. Luego fue transcripta y agregada al expediente.

Con estos argumentos, la Justicia rechazó la demanda por daño moral y dejó asentado que el comportamiento del padre biológico no había sido negligente ni tardío.