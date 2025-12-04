Una mujer policía llevaba 14 kilos de cocaína: los perros la descubrieron

Una mujer policía fue detenida este miércoles durante un control en la Autovía 14, en el ingreso a Chajarí, Entre Ríos, cuando Gendarmería halló 14 kilos de cocaína de máxima pureza escondidos en los zócalos de un Ford Fiesta. El procedimiento se activó tras advertir remaches irregulares en la carrocería, lo que llevó a una inspección más profunda con perros entrenados.

La conductora fue identificada como María Florencia Méndez, de 29 años, quien había salido de Posadas y se dirigía hacia la localidad bonaerense de San Justo, en el partido de La Matanza. Según fuentes del procedimiento, la mujer dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, pero no presentó credenciales ni portaba arma reglamentaria al momento de ser detenida.

Durante la revisión, los canes marcaron distintos puntos del vehículo y el equipo del escuadrón constató la presencia de varios paquetes con cocaína compactada. El cargamento fue valuado en más de 300 millones de pesos y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia federal de Concordia.

Investigadores señalaron que Méndez habría trabajado en el área de Asuntos Internos y que contaba con un sumario abierto desde principios de año, tras haber intentado abandonar sus funciones de manera repentina. La Fiscalía busca ahora determinar si actuaba sola o si integraba una red más amplia vinculada al tráfico interprovincial.

La detenida quedó a disposición del Juzgado Federal de Concordia y el vehículo fue secuestrado para peritajes.