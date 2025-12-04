Violento episodio en Córdoba: un motochorro cayó muerto y otro fue detenido

Un violento intento de asalto terminó anoche con la muerte de un motochorro de 33 años en el oeste de la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió cerca de las 23, cuando dos ladrones interceptaron a un repartidor de Pedidos Ya. Uno de ellos apuntaba contra el delivery, mientras el otro aguardaba sobre una moto Gilera 150 sin dominio.

Efectivos que circulaban en un móvil de Ojos en Alerta advirtieron la maniobra e intervinieron de inmediato. Según informaron fuentes oficiales, al recibir la voz de alto, el hombre armado habría apuntado hacia el policía, quien respondió utilizando su arma reglamentaria y le disparó en la zona del tórax. El agresor falleció en el lugar.

El cómplice, un joven de 22 años, intentó escapar a pie, pero fue capturado poco después gracias a testimonios aportados por vecinos mediante el programa Ojos en Alerta.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó el rol ciudadano en el aviso temprano y confirmó que la moto utilizada había sido robada minutos antes en barrio Obrero. También señaló que el fallecido registraba numerosos antecedentes.