Adolescente atropellada al descender de un colectivo en Bº Providencia

Una joven de 15 años resultó herida ayer por la tarde tras ser atropellada por un automóvil en la intersección de boulevard Castro Barros y calle Santa Fe, en el barrio Providencia.

Según los primeros informes, la adolescente descendía de un colectivo urbano cuando, por motivos que aún se investigan, fue embestida por un Toyota Corolla conducido por un hombre mayor de edad.

Personal de un servicio de emergencias asistió a la menor en el lugar, diagnosticándole politraumatismos, y la trasladó inmediatamente al Hospital de Urgencias para su atención médica.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que derivaron en el siniestro.