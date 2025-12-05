Aprehenden a tres jóvenes con droga y sorprenden a un hombre robando cables

Esta madrugada, distintos procedimientos realizados en Río Cuarto dejaron como saldo la aprehensión de cuatro personas vinculadas a hechos independientes y la incautación de droga, vehículos y otros elementos de interés para la investigación.

En los primeros operativos, tres jóvenes —uno de ellos con pedido de captura vigente— fueron detenidos en distintos puntos de la ciudad. Durante las intervenciones se secuestraron 62 dosis de cocaína, pastillas de éxtasis, gramos de marihuana, una motocicleta, dinero en efectivo y teléfonos celulares. En las actuaciones colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En un hecho separado, un hombre fue sorprendido cuando sustraía cables de fibra óptica de una plaza. La Policía incautó un rollo de cable, un arma blanca y otros elementos presuntamente utilizados para el ilícito.

Además, tras tareas investigativas, se recuperó una camioneta que había sido denunciada como robada. El vehículo fue puesto a disposición del Magistrado interviniente para continuar con las actuaciones correspondientes.