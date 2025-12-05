Persecución en el sur provincial

Asalto en Vicuña Mackenna: dos hombres fueron detenidos tras persecución

La Policía interceptó un auto en el que viajaban dos pampeanos que huían luego de ingresar a una vivienda y robar cheques, celulares y una caja de herramientas. En el operativo se incautó un revólver calibre 32 y otros elementos.
Sucesos
viernes, 5 de diciembre de 2025 · 19:51

Esta tarde, en un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 35 a la altura de Huinca Renancó, la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres oriundos de La Pampa que escapaban tras cometer un asalto en la localidad de Vicuña Mackenna.

Según las primeras actuaciones, momentos antes ambos habían ingresado a un domicilio y, bajo amenazas con un arma de fuego, sustrajeron cheques, varias herramientas y teléfonos celulares antes de huir en un vehículo.

La Policía montó un operativo cerrojo y logró interceptar el auto en la traza nacional. En el procedimiento se incautó un revólver calibre 32, cartuchos, celulares y otros elementos vinculados a la causa. Los detenidos quedaron a disposición del Magistrado interviniente.

