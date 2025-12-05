Cae grupo que vendía lotes falsos en Mendiolaza tras una serie de operativos

Esta mañana, la Policía de Córdoba desarticuló una asociación ilícita dedicada a estafas inmobiliarias y detuvo a seis personas acusadas de vender lotes pertenecientes a una urbanización que nunca existió en Mendiolaza.

El operativo fue ejecutado por equipos de la Dirección General de Investigaciones Criminales y la Unidad Judicial de Delitos Económicos, que realizaron tareas de campo, seguimiento documental y análisis de operaciones comerciales vinculadas a la maniobra.

Entre los detenidos hay cuatro empresarios y dos empleadas que, según la investigación, ofrecían terrenos bajo la apariencia de un desarrollo urbanístico con planos, documentación apócrifa y promesas de entrega. Las víctimas habrían abonado importantes sumas de dinero confiando en la existencia del proyecto.

Los procedimientos continúan con el secuestro de elementos de interés para definir el rol de cada persona involucrada y avanzar en la reconstrucción de la operatoria completa. El Magistrado interviniente decidirá la próxima etapa procesal en las próximas horas.