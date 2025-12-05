Cae un prófugo acusado de atacar y amenazar a su ex pareja en Córdoba

La Policía de Córdoba detuvo esta tarde a un hombre en barrio Villa Revol Anexo, quien se encontraba prófugo por una causa de violencia contra su ex pareja. Según fuentes policiales, el detenido estaba acusado de lesiones graves calificadas y coacción, hechos investigados por la fiscalía de Villa Cura Brochero.

La captura se concretó en la vía pública, durante un operativo de control que permitió identificar al buscado. Al confirmar la orden vigente, los efectivos procedieron a su aprehensión y traslado para quedar a disposición del magistrado interviniente.

La causa continuará su curso judicial en la fiscalía que había emitido la orden de detención.