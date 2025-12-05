Carlos Paz: padres intentan ingresar al jardín parroquial tras denuncias de abusos

Más de 150 familiares se manifestaron esta tarde frente al Centro Parroquial Margarita A. de Paz, en barrio La Quinta, en una protesta que se volvió cada vez más intensa a partir de las denuncias por presuntos abusos sexuales que involucran a dos niñas de cuatro años del jardín de infantes.

Los manifestantes reclamaron explicaciones inmediatas y exigieron la renuncia del representante legal. La situación se tensó cuando un grupo de padres intentó ingresar al establecimiento para pedirle que diera la cara. Personal de seguridad les cerró el paso y minutos después intervino la Policía, que permanece en el lugar ante la escalada del conflicto. La protesta ya reúne a medios locales y nacionales.

Mientras los padres pedían que las autoridades salieran a hablar, la institución eligió comunicar su postura a través de un correo electrónico, lo que incrementó aún más el malestar. En dicho comunicado, el colegio afirmó que se están difundiendo informaciones “inverosímiles” y señaló que los hechos denunciados serían “supuestos”, que “no se encuentran probados ni acreditados en modo alguno” y que “habrían ocurrido fuera del horario escolar del Jardín”, remarcando que es la Justicia la encargada de determinar si existió o no un delito.

El texto agrega que el Centro Parroquial “da cumplimiento acabadamente a los protocolos de vulneración de derechos” y asegura que la institución “se ha puesto a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación penal”, insistiendo en que desde el primer momento estuvieron disponibles para brindar respuestas “dentro del ámbito educativo”. También destaca que las niñas “asistieron de manera regular a sus salas del Jardín durante todo el año”.

Las familias rechazaron la postura institucional, consideraron que el comunicado minimiza la gravedad del tema y cuestionaron que las autoridades optaran por responder por correo electrónico en lugar de presentarse ante los padres. “Queremos que salga el representante legal”, reclamaron varios de los presentes mientras golpeaban palmas y sostenían carteles.

Al lugar llegó también el abogado que representa a las familias denunciantes, mientras los fiscales de Segundo y Tercer Turno continúan con la investigación. La protesta se mantiene activa y los padres anticipan que seguirán movilizados hasta obtener respuestas claras, acciones concretas y un posicionamiento público de la conducción del colegio.