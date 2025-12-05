Carlos Paz: Padres se movilizan hoy frente al jardín denunciado

Padres y madres de estudiantes del jardín de infantes ubicado en barrio La Quinta se movilizarán esta tarde frente a la institución, tras la conmoción generada por las denuncias de presuntos abusos sexuales que involucran a dos niñas de cuatro años. La concentración fue impulsada por familias que piden celeridad en la investigación y mayor claridad por parte del establecimiento educativo.

Las denuncias, presentadas en mayo y julio de este año, describen episodios que salieron a la luz cuando una madre detectó lesiones en su hija al retirarla del jardín y, horas más tarde, otra niña sufrió una crisis de pánico con vómitos y convulsiones. En ambos casos intervinieron equipos de salud, se activaron protocolos y se iniciaron causas penales en las fiscalías de Segundo y Tercer Turno.

Las familias sostienen que, al comunicar los hechos, la institución educativa no brindó respuestas ni colaboración, y que incluso habría pedido mantener silencio para “proteger la imagen del jardín”. Ante esa situación, se constituyeron como querellantes y reclaman que el establecimiento aporte toda la información necesaria para esclarecer lo ocurrido.

La concentración de esta tarde busca visibilizar el reclamo y exigir que se avance con responsabilidad y celeridad en la investigación judicial. Se espera la presencia del abogado que representa a las familias denunciantes y de vecinos que acompañan el pedido de esclarecimiento.