Cayeron in fraganti cuando volvían a engancharse a la luz en Alta Gracia

Un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) permitió desactivar varias conexiones eléctricas clandestinas en la Reserva Natural del Cerro, un sector protegido donde se habían detectado ocupaciones irregulares. La intervención se realizó a pedido de la Municipalidad de Alta Gracia, que había solicitado medidas preventivas a la fiscalía para evitar un mayor daño ambiental y reducir el riesgo de incendios.

Según fuentes oficiales, el uso indebido del suministro eléctrico dentro del área natural representa una amenaza significativa por la manipulación de tendidos no autorizados y la potencial generación de focos ígneos en un entorno de alta sensibilidad ambiental.

Durante el procedimiento, y luego de que se lograra cortar parte de las conexiones ilegales, tres hombres fueron demorados cuando intentaban restablecer nuevamente el tendido clandestino. En el lugar también se secuestraron elementos vinculados a las maniobras ilícitas.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las tareas para determinar el alcance de las conexiones y la participación de otros involucrados.