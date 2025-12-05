Cinco menores detenidos luego de cometer un robo

En la noche del jueves, cinco jóvenes de entre 14 y 17 años fueron detenidos en barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, luego de ser identificados como los autores del robo de una billetera a un transeúnte.

El hecho fue advertido por el operador de cámaras, quien visualizó a los jóvenes abordar a una persona en la vía pública y sustraerle sus pertenencias.

Luego de ser alertados, efectivos policiales acudieron de inmediato al sector y concretaron el procedimiento en la intersección de Av. Julio A. Roca y Brasil.

Durante el operativo se secuestró un teléfono celular, una riñonera y una billetera con documentación y tarjetas, elementos que habían sido sustraídos instantes antes. Los aprehendidos, dos de ellos con antecedentes delictivos, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.