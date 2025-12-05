Córdoba: Chocó a un niño, huyó y horas después regresó: el pequeño está grave

Un niño de 8 años resultó gravemente herido en el cruce de Julio Echegaray y Aviador Kingsley, en Bº Las Flores II, luego de ser embestido mientras circulaba en bicicleta.

El menor ingresó al Hospital Eva Perón con traumatismo de cráneo y una fractura en la pierna derecha. Su hermana relató que el vehículo involucrado era un Volkswagen Fox conducido por una mujer que, tras el impacto, se retiró del lugar.

Horas más tarde, la mujer se presentó por cuenta propia en una comisaría de Bº Los Naranjos, donde quedó aprehendida por disposición del magistrado interviniente y el automóvil fue secuestrado.

Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue derivado mediante un cordón sanitario organizado por la Policía de Córdoba al Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, donde permanece internado. Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación. Interviene la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 1, a cargo del Dr. Horacio Vázquez.