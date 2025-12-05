El colegio difundió el comunicado completo tras las denuncias de abusos contra niños

En plena jornada de protestas frente al Centro Parroquial Margarita A. de Paz, la institución envió a las familias un comunicado oficial en el que fijó su postura frente a las denuncias por presuntos abusos contra niños del jardín. El texto, remitido por correo electrónico, fue recibido por los padres mientras más de 150 personas se manifestaban en la puerta del establecimiento reclamando explicaciones públicas y la renuncia del representante legal.

A continuación, el comunicado completo difundido por la institución:

COMUNICADO OFICIAL DEL CENTRO PARROQUIAL

(Transcripción textual del documento)

«Centro Parroquial de Educación y Cultura “Margarita A. de Paz”

Villa Carlos Paz, 5 de diciembre de 2025.

Estimadas Familias:

En atención a las informaciones que se encuentran circulando en los medios periodísticos y redes sociales con relación a supuestos hechos de abusos ocurridos en el mes de mayo 2025, en la órbita del nivel inicial de la institución hacemos presente lo siguiente:

Este Centro Educativo, en todos sus niveles, da cumplimiento acabadamente a los protocolos de vulneración de los derechos de las niñas, niños, adolescentes con intervención directa de las autoridades competentes en los casos que así lo requieran.

Dadas las versiones que, de manera inverosímil, circulan en los diferentes ámbitos, se expone, tal como ya se ha comunicado, que la información divulgada se refiere a supuestos hechos que no se encuentran probados ni acreditados en modo alguno y que habrían ocurrido fuera del horario escolar del Jardín, siendo la autoridad judicial la que está interviniendo en la investigación penal pertinente a los fines de la determinación de la eventual existencia o no del hecho delictivo denunciado.

El Centro Parroquial, a través de sus autoridades y docentes, se ha puesto a disposición de la Justicia para colaborar y cooperar en la investigación penal de serle requerido. Agregando que, desde el primer momento, esta institución ha estado a plena disposición de los padres para dar las explicaciones y respuestas necesarias, siempre dentro del ámbito educativo.

Consideramos importante expresar que las estudiantes en cuestión han asistido de manera regular a sus salas del Jardín durante todo el año, participando de todas las actividades propuestas.

Apelamos a la buena fe de todas las familias para permitir que la Justicia pueda realizar sus labores pertinentes y arribar a las conclusiones que pudieran corresponder en derecho.

Confiamos en que el diálogo respetuoso y sincero siempre conducirá a la verdad y al bien común.

Equipo de Conducción Institucional».

El comunicado generó malestar entre los padres, quienes consideraron que la postura institucional minimiza la gravedad de lo denunciado y cuestionaron que la escuela se expresara por correo electrónico mientras la comunidad aguardaba explicaciones presenciales.

La situación continúa en desarrollo mientras avanzan las investigaciones en las fiscalías intervinientes.