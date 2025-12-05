El vuelo rasante de los F-16 sobre Buenos Aires será este sábado

El Ministerio de Defensa informó que por razones climáticas, las actividades oficiales vinculadas al arribo y la presentación de los primeros 6 aviones de combate F-16, se realizarán este sábado 6 de diciembre.

“El vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires, previsto corno parte de las actividades previas al acto oficial, también se realizará mañana sábado 6 de diciembre, en el horario programado entre las 8,00 y las 8,15”, indicaron en un comunicado, al cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El cronograma completo del vuelo rasante

07:55 ?h: ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.?

08:00 h: sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.?

Continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.?

?08:03 h: viraje hacia el sur para reposicionarse y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.?

Continuación hasta el Río de la Plata.?

?08:05 h: viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.?

Paso sobre Retiro.?

08:06 h: paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.?

Viraje al Suroeste.

08:10 h: pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

Viraje al oeste, ascenso y regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei.__IP__

La presentación oficial en Córdoba

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizará en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, con la presencia de Milei, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y el entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares, aunque este acto está condicionado por las condiciones cllimáticas.

El Gobierno considera la llegada de los F-16 como “un hito estratégico”, ya que representan la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y un fortalecimiento clave para la defensa del espacio aéreo argentino, después de décadas sin incorporar aviones de esta categoría.