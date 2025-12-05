Empresarios inmobiliarios detenidos por estafas

En el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 6, junto con la Unidad Judicial Delitos Económicos y personal policial de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba por la comercialización fraudulenta de lotes del emprendimiento “Catalina del Norte”, se procedió a la detención de cuatro empresarios y dos empleadas.

Fueron detenidas en Córdoba por integrar, según la investigación judicial, una asociación ilícita dedicada a la venta fraudulenta de terrenos. La medida fue ordenada por el fiscal Iván Rodríguez, quien dispuso la imputación y detención de cuatro empresarios del sector inmobiliario y dos mujeres que se desempeñaban como sus empleadas.

De acuerdo a la causa, los imputados conformaron una organización delictiva que llevó adelante la comercialización masiva de lotes del emprendimiento urbanístico denominado Catalina del Norte, el cual no se encontraba en condiciones de ser desarrollado.

Para ello, utilizaron la plataforma comercial de la empresa Aluminar S.A., creada e integrada por los mismos acusados, a través de la cual captaban y persuadían a compradores que finalmente resultaron estafados.

Las investigaciones permitieron reunir los elementos de prueba necesarios y concretar las detenciones.