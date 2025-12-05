Investigan si el colegio ignoró la denuncia: “Podría ser un delito” dijo abogado

En su análisis sobre el accionar del colegio parroquial tras las denuncias de presuntos abusos contra niñas del jardín, el abogado Pablo Pigini fue consultado acerca de si la institución podría haber encubierto o dejado de actuar ante una situación de gravedad. El letrado explicó que uno de los puntos críticos está relacionado con el manejo de las cámaras de seguridad y las obligaciones que la institución tiene al tomar conocimiento de un posible delito.

Pigini señaló que el sistema de videovigilancia cuenta con cámaras que graban de manera continua durante 24 o 48 horas, según el sector, y que algunas conservan el registro mientras otras sobrescriben las grabaciones dentro de ese mismo período. “Nosotros no tenemos conocimiento del contenido ni del destino de esas filmaciones porque la causa está bajo secreto de sumario”, aclaró.

El abogado remarcó que, si el colegio tuvo acceso temprano a la información aportada por las madres —quienes informaron que habían radicado una denuncia con características compatibles con un abuso sexual—, debía activar de inmediato los protocolos correspondientes y poner a disposición de la Justicia todos los elementos que pudieran ser relevantes para la investigación.

En ese sentido advirtió:

“Si el colegio o la Fiscalía aportaron algún dato, o si el colegio no realizó las actuaciones correspondientes tras tomar conocimiento de la denuncia, los directivos podrían haber incurrido en omisión de los deberes de funcionario. Si recibieron información y no actuaron conforme a los protocolos, estarían frente a un delito”.

Las declaraciones se suman a un clima de creciente tensión entre las familias y la institución, en un contexto donde las denuncias, el manejo interno y las obligaciones legales del establecimiento educativo están siendo observadas con especial atención por la comunidad y por los organismos de control.