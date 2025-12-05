Llamas en la autopista Córdoba–Carlos Paz: un vehículo quedó destruido

Cerca de las 11.30, Bomberos de Malagueño acudieron a un llamado por un incendio vehicular registrado en la Autopista Córdoba–Carlos Paz, en un tramo próximo al ingreso a la localidad.

Al arribar, la dotación encontró el vehículo envuelto en un incendio generalizado, con llamas avanzando sobre el motor y el habitáculo. El personal inició maniobras de ataque y enfriamiento, logrando controlar y extinguir el fuego en pocos minutos. Las causas que originaron el siniestro aún se encuentran en investigación.

En el operativo colaboraron la Guardia Local e Inspectoría Municipal, efectivos de la Policía Caminera y personal de Vittal Emergencias, quienes asistieron en el ordenamiento del tránsito y en la seguridad del área mientras se desarrollaban las tareas.